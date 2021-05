Prefeitura de Naviraí instala tanque de oxigênio de 10.000m3 no Hospital Municipal

A Prefeitura de Naviraí através da Gerência Municipal de Saúde realizou, na manhã desta sexta-feira (30-04), a instalação de um novo tanque de oxigênio líquido no Hospital Municipal. A execução da instalação e as ligações técnicas dos aparelhos de funcionamento do tanque ficaram a cargo da empresa Girogaz Comercial de Oxigênio Ltda., empresa vencedora do certame licitatório que atende o Município com os gases medicinais.

Ao justificar a instalação do novo tanque a Gerência de Saúde aponta o alto consumo de oxigênio nos atendimentos aos casos do novo coronavírus (Covid-19). “Na verdade, estamos realizando a substituição do tanque de oxigênio líquido existente e que atende todo o hospital, por um tanque maior. Este investimento proporciona garantia no abastecimento, gera o aumento da capacidade de armazenamento por um tempo maior nos dando tranquilidade para os atendimentos aos pacientes”, explica o gerente Márcio de Figueiredo (Saúde).

O tanque de oxigênio líquido que vinha sendo utilizado, tinha capacidade para 5.000 metros cúbicos, o equivalente a 3.700 litros. Com a troca, a unidade duplica sua capacidade de atendimento, com um novo recipiente, agora com capacidade de 10.000 metros cúbicos, o que representa 7.500 litros.

O consumo de oxigênio no Município de Naviraí aumentou demasiadamente, pois, além de atender a unidade hospitalar passou a atender os dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) que estão em pleno funcionamento. Nos próximos dias passará a atenderá mais cinco leitos de UTI que estão sendo instalados para atendimentos de casos da Covid-19.

A importância da instalação do novo tanque é destacada pelos profissionais médicos ao relatarem que o novo coronavírus provoca um estado inflamatório nos pulmões, comprometendo a função dos órgãos de oxigenar o sangue e eliminar o gás carbônico. Esta situação faz o paciente desenvolver a Síndrome Respiratória Aguda e, em casos graves, a alternativa dos médicos é recorrer ao auxílio de oxigênio, que ajuda a suprir a carência do elemento no organismo, enquanto outros protocolos, como a administração de antibióticos, são adotados para ajudar a combater a infecção.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432