Mara Caseiro pede reforma delegacia de Naviraí e três viaturas policiais

Em indicação ao secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou a reforma a estrutura física do 12º BPM – Batalhão da Polícia Militar de Naviraí e a disponibilização de 03 (três) viaturas do tipo caminhonete/SUV para prestar atendimento à Polícia Militar do município. Segundo os vereadores Regivan e Fabiano Taquara, o prédio do batalhão está com sua estrutura física comprometida.

“O sistema hidráulico da delegacia está completamente danificado o que provoca infiltrações e rachaduras em todo prédio, além de atualmente estar sendo observado preocupante afundamento no solo. Não bastasse isso, a garagem, banheiro e outras dependências do batalhão estão em estado precário. Isto, ou seja, as péssimas condições estruturais deste importante órgão de justiça do município acabam por provocar insegurança e péssimas condições de trabalho para os profissionais que trabalham no local”, afirmaram os vereadores.

Além da reforma, também foram solicitadas a disponibilização de três viaturas para que os policiais realizem adequadamente o policiamento ostensivo, preventivo, repreensivo imediato e de preservação da ordem pública. “A reforma física do prédio da delegacia é emergencial e merece ser realizada o mais breve possível, bem como a aquisição dessas viaturas que são necessárias para as equipes de segurança pública terem a estrutura correta para fazerem seu trabalho”, declarou Mara Caseiro. (Texto: Tavane Ferraresi – Assessoria de Imprensa do Gabinete).

