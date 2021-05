Governo atende pedido de prefeito Iguatemi, vice, e vereadores e inicia tapa-buracos na MS-180

Nesta quinta-feira (29), o prefeito Lidio Ledesma, na companhia do Vice-prefeito José Roberto, do Secretário de obras Agnaldo Edo presidente da Câmara de Vereadores Genésio Boamorte estiveram fazendo uma vistoria nos trechos iniciados com a recuperação de tapa-buracos na Rodovia Estadual MS-180.

O pedido havia sido feito em conjunto (executivo legislativo) durante recente viagem dos gestores a capital Campo Grande, ocasião em que formalizaram na AGESUL o pedido ao diretor-presidente.

Os trabalhos iniciaram esta semana e o Prefeito Dr Lídio disse que está trabalhando junto ao Governo do Estado a fim de que a recuperação de toda rodovia aconteça de forma eficiente e com serviço de qualidade.