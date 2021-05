Feira do Produtor Rural de Guaíra acontece normalmente neste sábado de feriado

Mesmo com feriado de Dia do Trabalhador, a Feira do Produtor Rural de Guaíra está acontecendo normalmente neste sábado (1º).

A Feira do Produtor Rural de Guaíra conta com a participação de cerca de 20 produtores rurais e acontece tradicionalmente na Praça Duque de Caxias (Praça da Feira), localizada na Av. Thomaz Luiz Zeballos. O atendimento dos produtores rurais segue até ao meio dia.

Na Feira do Produtor, os guairenses encontram uma grande diversidade de produtos coloniais, verduras, frutas e muito mais.

Fonte: Ponto da Notícia