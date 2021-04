Policial Militar do Distrito Federal é preso com 152 quilos de maconha em Naviraí

Um policial militar reformado de 58 anos, do Distrito Federal, foi preso ontem (28), em Naviraí, ao ser flagrado com 152,8 quilos de maconha. A droga foi avaliada em R$ 229.275,00 mil.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, seguia viagem em uma pick-up VW/Saveiro, que foi abordado por policiais militares rodoviários, por volta das 11h50m, na rodovia BR-163.

O policial estava transportando os tabletes de maconha sob a lataria da cabine e da carroceria do veículo. A droga estava dividida em 266 Tabletes. Um comparsa do traficante, de 22 anos, que estava em um veículo VW/Gol, também foi preso. Mas detalhes sobre as circunstâncias das prisões ainda não foram divulgados.

Fonte: Jornal do Conesul