Naviraí terá pista para treinamento e competição de ciclismo olímpico

A cidade de Naviraí vai ganhar uma pista para treinamento e futuras competições de ciclismo na modalidade Mountain Bike Cross Country Olímpico (XCO). A discussão do assunto, na terça-feira (27-04), conquistou a adesão da prefeita Rhaiza Matos que sinalizou positivamente para o atendimento da reivindicação.

A sugestão de implantação da pista de Montain Bike foi apresentada pelo gerente Brendo Caique dos Santos (Esportes) e pelo ciclista Renato Veloso, de Naviraí, tricampeão estadual no MTB XCM em 2018, 2019 e 2020, e bicampeão estadual no MTB XCO em 2018 e 2019, durante reunião no Gabinete da Prefeita.

“A pista servirá para o treinamento de diversos atletas e, eventualmente, para as competições na modalidade. A área do balneário municipal tem espaço suficiente para este empreendimento. Nossa meta é tornar Naviraí referência no ciclismo olímpico”, explicou Brendo dos Santos.

“O XCO é uma modalidade mais radical e varia entre 6 a 20 quilômetros, em forma de circuitos. Nós precisamos de uma pista na cidade, principalmente para os treinamentos”, justifica o atleta campeão, Renato Veloso.

“Vamos fazer os encaminhamentos necessários para tornar realidade a construção desta pista de Mountain Bike no recinto do balneário municipal, destinando maquinário para auxiliar a implantação. Futuramente, estaremos investindo nas mais variadas modalidades esportivas e o ciclismo será contemplado por nossa gestão”, garantiu a prefeita de Naviraí.

A meta da administração municipal é incentivar e apoiar os esportes como forma de proporcionar lazer, saúde e, ao mesmo tempo, identificar atletas de destaque para representar Naviraí nas competições oficiais.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432