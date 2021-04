Fatalidade: ciclista falece enquanto pedalava na BR-163 em Guaíra

Uma equipe do SAMU foi acionada por volta das 16h30min desta quinta-feira (29) para prestar atendimento a um ciclista na BR-163, próximo a Ponte do Rio Taturi, em Guaíra.

Segundo as informações, o ciclista foi encontrado desacordado às margens da rodovia, momento em que o SAMU rapidamente foi acionado.

A equipe médica tentou reanimar a vítima, mas ele não resistiu e acabou entrando em óbito. A suspeita é que ele tenha sido vítima de um mal súbito.

A PRF também esteve no local controlando o trânsito.

Ainda conforme as informações, a vítima já praticava o ciclismo há mais de 30 anos, sendo pioneiro e incentivador do MTB em Guaíra. A fatalidade comoveu a cidade de Guaíra.

NOTA

A Associação de Ciclistas MTB Guaíra publicou uma nota de pesar pela morte do ciclista, que era um dos membros mais antigos do grupo. Veja abaixo:

NOTA DE PESAR!

ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO MTB GUAIRA.

Hoje o dia terminou triste, nosso amigo e parceiro das pedaladas se foi. Despedimos com tristeza do grande Rogerio Lourenço, Desde o inicio da década de 80 ele iniciava no ciclismo, foi o pioneiro em Guaíra. Por tempos pedalava sozinho, combinava pelo telefone fixo ou ia na casa dos amigos chamar para o passeio. Os anos foram passando, e sua paixão pelo esporte crescia cada vez mais. Mesmo quando o esporte declinou ele continuou firme e forte.

Mais que incentivar as pedaladas e motivar as gerações, ele amava o que fazia e todos os dias viamos na BR, pelas estradas rurais fazendo o que gostava, pedalando.

Nós da associação de Ciclismo MTB Guaíra estamos de luto, muito tristes pela perda da Lenda do Ciclismo em Guaira.

Sempre será lembrado por todos nós! Nossos sentimentos a família, amigos e todos os ciclistas.

“O Descanso depois do seu último Pedal”