Morador de Naviraí é encontrado morto a tiros ao lado de bar a beira de rodovia em Itaquiraí

Um homem identificado Jhons Carlos dos Santos Arantes, de 22 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (28), ao lado de um bar localizado as margens da rodovia BR-487, no município de Itaquiraí.

Segundo informações, na noite de ontem (27), após fechar o Bar, o proprietário foi para sua casa que fica aos fundos onde reside com a esposa, onde por volta das 19h55, ele passou a ouvir disparos de arma de fogo e logo após um veiculo arrancou bruscamente do local tomando direção a Itaquiraí.

Neste momento o proprietário mandou mensagem via WhatsApp para sua mãe que mora em outra casa aos fundos, perguntando se ela estava bem, e teve como respostas que sim.

Já por volta das 5h40m, desta quarta-feira (28), após se levantar o proprietário do bar localizou o corpo e um homem desconhecido caído no chão morto com varias perfurações de tiros, e em frente a uma borracharia que fica ao lado do bar avistou algumas cápsulas de munição deflagradas.

Neste momento a Polícia Militar da cidade de Itaquiraí foi acionada e compareceu ao local assim como o Perito Criminal da cidade de Naviraí a Polícia Civil de Itaquiraí.

O homem que não portava documentos trajava uma jaqueta vermelha e botas. Após levantamento a Polícia Civil de Itaquiraí o identificou como sendo Jhons Carlos dos Santos Arantes, de 22 anos, morador de Naviraí e que egundo a Polícia, estava cumprindo pena em regime semi-aberto. O caso foi registrado como homicídio simples e segue sendo investigado pela Polícia Civil da cidade de Itaquiraí.

Fonte: Jornal do Conesul