Jovem é presa em Naviraí em ônibus com 755 gramas de crack que levava ao Paraná

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam uma mulher de 22 anos de idade que seguia para Londrina (PR) com 755 gramas de crack. A prisão e apreensão ocorreram na madrugada desta quarta-feira (28) em um ônibus de passageiros, com itinerário entre Naviraí – Londrina.

De acordo com a polícia, os militares localizaram o entorpecente com a passageira, que disse ter sido contratada para pegar a droga em um hotel, próximo ao terminal rodoviário de Ponta Porã e entregar na cidade de Londrina. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Naviraí, onde a mulher permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Fonte: Midiamax