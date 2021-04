Com alta incidência, MS confirma mais duas mortes e 370 casos novos de dengue em uma semana

Duas novas mortes causadas por dengue foram confirmadas em Mato Grosso do Sul. Com alta incidência da doença, o Estado registrou 370 novos casos de dengue na última semana.

Assim, o Estado possui 3.553 casos totais de dengue. De acordo com levantamento do IBGE (Instituto Nacional de Geografia e Estatística), MS é o segundo estado com maior incidência de dengue.

São 337,3 casos prováveis para cada 100 mil habitantes do Estado. Então, existem 9.475 casos notificados em MS.

O boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) foi publicado nesta quarta-feira (28). Assim, a Secretaria confirmou mais duas mortes. Uma mulher de 44 anos que sofria de hipertensão e diabetes não resistiu e faleceu por causa da dengue em Três Lagoas, em 12 de março.

Então, o óbito mais recente e a vítima mais jovem é de Caarapó. Uma mulher de 19 anos sem comorbidades prévias morreu devido à dengue em 15 de março. Assim, MS totaliza sete mortes por causa da doença em 2021.

Fonte: Midiamax