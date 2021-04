Naviraí passa ao estágio de “bandeira laranja” no enfrentamento da Covid-19

A prefeita Rhaiza Matos utilizou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (27-04), para informar a população que o município de Naviraí retornou à bandeira laranja no mapa do programa Prosseguir. O município já figurou com as cores cinza e vermelha, significando que atingiu dias de altíssimo grau de contágio pelo coronavírus e, agora, acaba de sair da bandeira vermelha, de alto risco de contaminação.

Bastante contente pela informação recebida através de ofício, a prefeita Rhaiza comentou que não poderia deixar de compartilhar a boa notícia. “Todos sabem de nossa luta no enfrentamento da Covid-19. Tem sido uma jornada diária que afetou e mudou nossa rotina, com restrições às aglomerações e demais medidas de prevenção”.

A prefeita pontuou: “Assumimos em janeiro e logo adotamos uma série de ações articuladas, mas, devido às festas de fim de ano e ano novo logo ocorreram as bandeiras cinza e vermelha classificando a triste situação viral de Naviraí. Aí, adotamos medidas mais enérgicas, a lei seca, a restrição de circulação”.

Emocionada ela continuou: “Hoje, com muita alegria colhemos o resultado positivo daquelas medidas impopulares. Não tínhamos e nunca tivemos interesse em fechar nenhum comércio. Tudo o que fizemos foi em prol da saúde e da vida, com embasamento científico. Não foi impensado. Agora nossa meta é a bandeira amarela”, afirmou a prefeita Rhaiza Matos.

O gerente Márcio Vidal de Figueiredo (Saúde) participou da Live feita no Gabinete da Prefeita e transmitida através do Facebook pessoal de Rhaiza Matos e pelo Facebook da Prefeitura de Naviraí. “Figurar com a bandeira laranja exigiu um grande desafio, desde o quantitativo de leitos hospitalares, insumos hospitalares e quantitativo de pessoal trabalhando nas ações de prevenção, combate e tratamento da Covid-19”, esclareceu Márcio Figueiredo.

A bandeira laranja mudará o Toque de Recolher que passará das 21h para às 22h, a partir de quinta-feira (29). “Muito mais difícil será manter a bandeira laranja, por isso, pedimos um sacrifício a mais a todos para não abusarem desta mudança. Mantenham o uso da máscara, o distanciamento social e não façam aglomerações”, reforçou Rhaiza Matos.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1.432