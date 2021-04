Carreta carregada com cigarros tomba durante fuga da PRF em Guaíra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de terça (27), cerca de 450 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Guaíra. Após acompanhamento tático, o caminhão tombou e o motorista conseguiu fugir.

Por volta das 23 horas, policias rodoviários federais deram ordem de parada a um motorista de caminhão, que trafegava na BR-163, em Guaíra. Atrelado a esse caminhão, estava um semirreboque. O motorista não obedeceu a ordem dos policiais e fugiu, imprimindo alta velocidade.

Na fuga, durante o acompanhamento tático ao veículo, o motorista realizou diversas manobras perigosas, colocando a vida de outras pessoas em risco, uma vez que forçava ultrapassagens na contramão da via. Próximo do trevo de entroncamento com a BR-272, o motorista perdeu o controle do caminhão e tombou, espalhando a carga que transportava sobre a via. Ele conseguiu fugir.

Em vistoria, os policiais verificaram que a carga se tratava de cigarros contrabandeados do Paraguai, aproximadamente 450 mil maços, avaliado em cerca de R$ 2,25 milhões.

Diante dos fatos, a carga foi apreendida e depositada na Receita Federal.

Fonte: Ponto da Notícia