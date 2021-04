Agricultura de Mundo Novo recebe colhedora de silagem adquirida 100% com recursos próprios

A Secretaria Municipal de Agricultura apresentou nesta semana uma nova colhedora de silagem área total. O maquinário foi adquirido com recursos próprios e custou R$ 49.800,00, em licitação realizada no dia 13 deste mês e vencida pela Terra Viva (empresa de Realeza, Pr).

Com entrega realizada nesta terça-feira (27), o secretário de Agricultura, Geraldo Lopes, comemorou a vinda da nova máquina. “Agradeço ao prefeito que presenciou o processo de colheita para a silagem e autorizou a compra. Esta colhedora tem o dobro da efetividade da que temos e vai ser muito útil”, apontou o secretário.

O secretário ainda apontou que atende cerca de 50 produtores no processo de silagem. “Atendemos na silagem do milho e do capim-açu para os produtores. O armazenamento e a durabilidade da silagem para o gado é muito grande”, disse Geraldo.

A entrega aconteceu na extensão da Secretaria Municipal de Agricultura, localizada no Parque Industrial I (próximo ao rancho Caroline), que foi recuperada no ano passado e que foi construída em 1998. “Temos um bom local para guardar maquinários e a nossa intenção é trazer a sede da secretaria, inclusive com o atendimento na secretaria aos agricultores, para cá”, explicou. Hoje a sede da Secretaria ainda fica ao lado da prefeitura.

Imagens e edição: Carina Yano/Semcos

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos