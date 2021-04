SIG prende morador de Naviraí acusado de matar homem em Dourados com cerca de 15 facadas

Policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Naviraí prenderam na tarde de ontem (26), Léo Ribeiro Nascimento, de 26 anos, acusado de ter assassinado com aproximadamente 15 facadas, o enfermeiro Rogério Figueiredo Loureiro, de 33.

O ex-funcionário do Hospital Evangélico foi encontrado morto por volta das 11h de ontem (26), na sua casa, localizada à Rua Oliveira Marques, Jardim Maracanã, em Dourados.

A prisão aconteceu em uma ação conjunta envolvendo policiais civis do SIG de Naviraí e de Dourados. Após cometer o crime Léo teria fugido para Naviraí levando a moto Honda Biz e documentos de Rogério.

Segundo o delegado Erasmo Cubas, chefe do SIG de Dourados, Léo que é morador em Naviraí teria chego à casa de Rogério em Dourados no sábado por volta de 1 h da manhã, e que segundo testemunha, ele se apresentava como namorado da vítima.

Léo, Rogério e outras pessoas passaram o dia de domingo bebendo na residência. No final da tarde as pessoas que estavam na casa foram embora ficando apenas Léo e Rogério. Ainda segundo o delegado, testemunhas relataram que por volta das 18, 19h, escutaram algum barulho na residência e após as 20h, silencia total no local. Amigos de Rogério informaram à polícia que após as 19h, ele não mais respondeu as mensagens de seu WhatsApp.

Ao ser preso em Naviraí, Léo negou ter cometido o crime, porém no decorrer das entrevistas com os policiais ele acabou confessando o assassinato alegando estar sendo pressionado pela vítima, por circunstancias pessoais entre eles. Após confessar o assassinado, Léo levou os investigadores do SIG até uma casa em construção no bairro cidade Jardim em Naviraí, onde ele escondeu a carteira da vítima.

Léo foi encaminhado para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Dourados, aonde o caso sege sendo investigado. A principio ele deve responder pelo crime de homicídio.

