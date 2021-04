Polícia Militar de Naviraí recebe denuncia de perturbação e apreende aparelhos de som e narguilé

A Polícia Militar de Naviraí apreendeu na madrugada de ontem (25) uma caixa de some um aparelho de narguilé, acabando assim com uma festinha que acontecia em uma residência no centro da cidade.

Por volta das 00h30m, a Polícia Militar compareceu em uma residência localizada na Rua Higino Gomes Duarte, aonde segundo denuncia estava ocorrendo uma aglomeração de pessoas com o som muito alto.

Ao chegaram ao local os policiais militares observaram que na varanda da residência havia uma caixa de som ligada com o volume demasiadamente alto e que tinha pessoas fazendo o uso de narguilé.

Os policiais contataram que as pessoas estavam aglomeradas no local, não respeitando nenhuma norma de prevenção ao contágio do COVID-19, e que ninguém fazia uso de máscaras, e tão pouco foi respeitado o distanciamento social, sendo que também não havia disponível solução etílica para higienização das mãos, ou seja, tudo em desacordo com o decreto estadual de Nº 15644/21, que Institui medidas restritivas voltadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do corona vírus.

Uma jovem de 25 anos se apresentou como proprietária da residência e se negou a desligar o som alegando que só o faria com ordem judicial.

Diante do exposto, os policiais militares apreenderam a caixa de som e um aparelho de narguilê, qualificando a proprietária da casa e outras três pessoas que estavam no local por infração de medida sanitária preventiva e perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

A Polícia Militar encaminhou o fato para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil), onde foi registrado para serem tomadas as demais medidas pertinentes cabíveis ao caso.

Fonte: Jornal do Conesul