Dr. Lídio articula acordo no MAPA para apoio, ampliação e geração de empregos para Iguatemi

O prefeito Dr. Lídio Ledesma foi recebido no último dia 23 de abril em Campo Grande, pela Dra. Regia Vilaça Queiróz, chefe do SIPOA (Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal), na Superintendência Federal de Agricultura do MS. Acompanhado pelo presidente da Câmara de Vereadores Genésio Boamorte Neto e pelos secretários Delsio Sovernigo (adm.) e Giovana Buffon Arce (educação), foi tratado assuntos relativos aos Acordos de Cooperações Técnicas, para o Serviço de Inspeção Federal (SIF-1440 e 3409), com atuação nos Frigoríficos Agroindustrial Iguatemi Eireli e Frango Bello (Itaquiraí).

De acordo com o prefeito, este acordo já existente entre o município de Iguatemi e o Ministério da Agricultura, e deverá ser fortalecido, tendo em vista novas habilitações pleiteadas pela empresa Agroindustrial Iguatemi (SIF-1440), junto aos Estados Unidos da América (EUA).

Fonte: Anailton Batista – Ascom