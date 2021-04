DOF apreende camionete com mais de 300 quilos de maconha em Itaquiraí

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de sábado, uma camionete Chevrolet S10, de cor prata, carregada com 378 quilos de maconha.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, durante um patrulhamento ostensivo no Assentamento Santo Antônio, no município de Itaquiraí.

Os militares receberam a informação de que uma camionete prata estaria carregada com entorpecente. Durante a diligência na região o veículo, com as mesmas características, foi localizado com a droga. Nenhuma pessoa foi identificada como responsável pela camionete.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Fonte: Jornal do Conesul