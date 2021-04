Sanesul autoriza início da obra de R$7,2 milhões no sistema de esgotamento de Iguatemi

Iguatemi receberá obras de saneamento do Programa Avançar Cidades, viabilizado pela Sanesul junto à Caixa Econômica e que vai ampliar o sistema de esgotamento sanitário em 37km de rede coletora de esgoto, 1.627 ligações e a construção de uma elevatória de esgoto. As obras vão triplicar a cobertura de esgotamento no município.

“São recursos garantidos para obras de saneamento, a maioria de esgotamento sanitário e que vão contribuir para universalizar esse serviço”, comentou o diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro JR.

De acordo a Sanesul, a partir da data de (23/04) as máquinas já podem operar no município, beneficiando toda a população.

Em visita na sede da empresa, o prefeito Lídio Ledesma destacou a importância de uma grande obra como essa.

“Vamos eliminar todas as fossas sépticas e o despejo de resíduos dentro das galerias de chuva ou que correm nas ruas do centro da cidade. Como médico, sei da importância do saneamento básico dentro de um município. Com essas obras da Sanesul, a cidade vai aumentar a cobertura de esgoto, o que significa mais saúde e qualidade de vida para os moradores da cidade”, concluiu o Prefeito Lídio Ledesma.