Dono de ferro velho em Mundo Novo é preso com mais de R$ 12 mil em fios de cobre furtados

O dono de um ferro velho foi preso na sexta-feira (23) após ser encontrado com cerca de 50 kg de fios de cobre furtado, material avaliado em R$ 12 mil. O caso aconteceu em Mundo Novo, o proprietário disse que comprou os materiais furtados por três homens, que também foram presos.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, uma pessoa foi à delegacia para denunciar o furto de vários objetos de uma construção em andamento, como fios de cobre, disjuntores, alicates, entre outros. Os militares iniciaram buscas para localizar os autores do crime.

Durante as diligências, os investigadores localizaram três suspeitos de furtos semelhantes que já aconteceram na cidade. Eles estavam em uma residência que faz fundos com um ferro velho.

Além disso, no local verificou-se que havia sinais de uma passagem clandestina para o ferro velho, sendo que o proprietário já estava sendo investigado por receptar fios furtados. A equipe foi até o local, onde encontrou mais de 50 kg de fios de cobre de origem desconhecida, incluindo aqueles que tinham acabado de ser furtados.

O material foi apreendido e está avaliado em mais de R$ 12 mil, segundo a Polícia. O dono do ferro velho disse que comprou parte dos fios dos autores do furto, sendo preso em flagrante pelo crime de receptação para fins comerciais. Além disso, na casa de dois dos autores do furto foram encontradas três munições calibre 38 e uma pedra de crack.

Fonte: Jornal do Conesul