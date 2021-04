PF e Exército apreendem embarcação carregada com cigarros no bloqueio do Rio Paraná

Na madrugada de ontem (23), durante plantão da PF e do Exército Brasileiro ao longo dos trabalhos de patrulhamento ostensivo do bloqueio fluvial para travessia de ilícitos subindo o Rio Paraná, a equipe integrada percebeu uma movimentação suspeita de uma embarcação navegando lentamente em direção a porto clandestino da região e comunicou com as demais equipes de serviço que fechavam outros flancos do rio para obtenção de reforço e certificar que se tratavam de embarcações clandestinas para aproximação.

Na tentativa de abordagem, os indivíduos iniciaram procedimento de fuga e jogaram suas embarcações contra as margens do Rio Paraná, não sendo localizados.

Nesta eficiente ação integrada foi apreendida a embarcação de alumínio, equipada com motor MERCURY (50hp). A mesma estava carregada com aproximadamente 65.000 carteiras de cigarros de origem estrangeira, acarretando um prejuízo total aproximado de R$ 400 mil reais ao crime organizado.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para as diligências cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia