Boletim Coronavírus atualizado em Mundo Novo nesta sexta-feira

O Boletim Coronavírus foi atualizado nesta sexta-feira (23). A situação no município ficou similar a do dia anterior, com um paciente recebendo alta para a covid-19 e um positivo (por teste rápido).

Na Vacinação, 16 aplicações: Sete foram na primeira dose, pela AstraZeneca: um trabalhador de saúde e seis idosos a partir de 60 anos. Outras nove aplicações foram para segunda dose, pela CoronaVac: três trabalhadores de saúde e seis idosos.

A Secretaria Municipal de Saúde aguarda um novo lote para iniciar a vacinação para um novo grupo, porém a data para esta abertura não está definida.

“Nossa prioridade hoje é receber vacinas e realizar a segunda imunização para quem tomou a primeira dose. Mais de três mil pessoas tomaram a primeira e precisamos de mais imunizante para vacinar estas pessoas”, explicou a coordenadora municipal de Vacinação, Cristiane Peixoto.

Boletim Coronavírus 23/04/21 – Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 11

Recuperados – 1.320

Óbitos – 19

Geral – 1.350

Suspeito – 00

Descartados – 1.895

Obs. Um mundonovense internado no município: Hospital Bezerra de Menezes

Monitoramento – 34

Residências – 11

Crianças – 08;

Idosos – 04;

Monitoramento Concluído – 7.396

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas recebidas – 4.398:

CoronaVac – 3.493 (2.553 primeira dose + 845 segunda dose + 95 a ser aplicada);

AstraZeneca – 912 (533 primeira dose + 372 a ser aplicada);

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 3.086:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 337;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.554 (autônomos)

Forças de Segurança – 49

População Vacinada 2ª dose – 845

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas – 4.398

Doses Aplicadas – 3.931

Trabalhadores da Saúde – 346 (1ª dose)

Idosos – 2.691 (1ª dose)

Forças de Segurança – 49 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 229 (2ª dose)

Idosos – 616 (2ª dose)

População Vacinada – 3.086 (1ª dose) + 845 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo