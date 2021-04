Juncal conquista emenda de R$ 40 mil para iniciar agroindústria de mandioca

O presidente da Associação Naviraiense Terra e Paz (ANTEP), Marcelo de Almeida, e o membro de sua diretoria, Márcio Rogério Ribeiro Costa, visitaram a prefeita Rhaiza Matos na última terça-feira (20-04), ocasião em que anunciaram a conquista de uma emenda parlamentar individual do deputado estadual Pedro Kemp, no valor de R$ 40.000,00.

Da reunião também participou o gerente Luiz Alberto Ávila Júnior (Meio Ambiente), que confirmou a articulação junto ao deputado Pedro Kemp, destacando que a emenda será destinada exclusivamente para a compra de equipamentos visando a implantação de uma agroindústria de beneficiamento de mandioca.

Marcelo Almeida, Márcio Ribeiro e Luiz Ávila Júnior destacaram que a ANTEP já está contando com o apoio técnico da Gerência Municipal de Desenvolvimento Econômico, porém, precisará de mais suporte para a implantação da futura sede da agroindústria no interior do Assentamento Juncal, contemplando aproximadamente 50 mandiocultores que poderão oferecer a mandioca “in natura” com maior higiene e qualidade ao consumidor final.

“Recebemos com satisfação a proposta de implantação de mais uma agroindústria em nosso município. Estou autorizando o encaminhamento junto às gerências, os atendimentos burocráticos, técnico e o suporte necessário para tornar realidade este empreendimento que, com certeza, promoverá mais avanço e desenvolvimento aos nossos agricultores familiares. Agradecemos ao deputado Pedro Kemp pela importante emenda destinada a Naviraí”, declarou a prefeita Rhaiza Matos.

Fonte: Jornal do Conesul