Casal é amarrado com fios durante roubo de camionete Hilux em Mundo Novo

Um casal acabou amarrado e mantido refém durante um roubo de uma camionete Hilux na noite desta quinta-feira (22), em Mundo Novo a 462 quilômetros de Campo Grande. O carro seria levado para o Paraguai.

O dono da residência de 48 ano disse que estava em casa, quando por volta das 22 horas o local foi invadido por dois bandidos encapuzados e armados, que diziam que queriam a camionete. Mas, a Hilux era de sua namorada que não estava na residência no momento.

O homem foi amarrado com fios de carregadores de celular. Uma hora depois a namorada de 22 anos do dono da residência chegou e também foi rendida pelos ladrões, que conversavam o tempo todo no celular com outro comparsa dizendo que a Hilux seria levada para o Paraguai.

Os bandidos fugiram levando tanto a camionete como o carro do homem e uma televisão. Eles ainda disseram que o carro seria abandonado depois em uma estrada

