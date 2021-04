Show de Prêmios Eletrônico ajudará entidades no mês de aniversário de Mundo Novo

No próximo dia 16 de maio, um domingo, às 16h00, haverá um Show de Prêmios Eletrônico em Mundo Novo. As entidades, que sempre participam da Festa das Nações (que neste ano não acontecerá devido à pandemia), já estão vendendo as suas cartelas.

Custando R$ 20,00, a cartela dará a oportunidade de o cidadão concorrer a quatro prêmios: 1º R$ 20 mil; 2º R$ 10 mil; 3º R$ 5 mil; 4º 3 mil. O evento será transmitido pela página do facebook Cone Sul Em Foco, em parceria com várias redes que devem compartilhar a transmissão.

Segundo o diretor municipal de Cultura, Wellington Cavalheri, apresentações culturais durante a transmissão devem acontecer. Porém, o diretor lembrou que todos os protocolos com os cuidados contra a covid-19 estão sendo tomados.

“A transmissão ocorrerá no Salão Paroquial, para todos acompanharem on-line. O acesso será bem limitado a poucas autoridades, equipe de trabalho e representantes das entidades”, explicou Cavalheri.

Entidades participantes:

*Foca;

*Apae;

*Patrulha Mirim;

*Rede Feminina;

*Lions;

*Cari;

* AMPDF;

* Lar São Francisco

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos- Mundo Novo