Vereadores de Naviraí conseguem ambulância dos deputados Paulo Corrêa e Mara Caseiro

A prefeita Rhaiza Matos e os vereadores André Ricardo Biscaro (Ricck), Regivan Moraes, Fabiano Domingos (Taquara) e Luiz Carlos Garcia (Bolacha) conquistaram uma emenda parlamentar coletiva solicitada ao deputado Paulo Corrêa (presidente da Assembleia Legislativa) e à deputada estadual Mara Caseiro, no valor total de R$ 110.000,00.

“Conquistamos uma emenda junto ao deputado Paulo Corrêa no valor de R$ 55.000,00 a qual nós indicamos para o setor da Saúde”, comemora o vereador Ricck. “Com o mesmo objetivo, de investir nesta área que é prioridade, também reivindicamos R$ 55.000,00 para a deputada Mara Caseiro e ela destinou esta emenda para Naviraí. Também assinaram esta indicação os vereadores Taquara e Bolacha”, emendou o vereador Regivan.

O pedido foi reforçado pela prefeita Rhaiza Matos que reivindicou em nome de todos os vereadores. “A Saúde do Município, independente da questão da pandemia do coronavírus precisa urgentemente de recursos para o atendimento geral da população. Neste momento identificamos a necessidade de uma ambulância. As verbas destinadas pelos deputados Paulo Corrêa e Mara Caseiro serão aplicadas na aquisição deste veículo exclusivo para o transporte de pacientes”, antecipa Rhaiza Matos.

Os recursos oriundos das emendas será liberado pelo Governo do Estado do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Naviraí com a rubrica “Ações em Saúde Pública”. A prefeita Rhaiza Matos assumiu o compromisso de destinar a contrapartida necessária para a aquisição desta nova ambulância.

“Por isso, agradecemos os deputados que bem representam nosso município na Assembleia e a prefeita Rhaiza que entende a importância da ação legislativa e está atendendo nossa reivindicação. Quem ganha com toda esta parceria é a população”, destacaram Ricck e Regivan.

Fonte: Jornal do Conesul