Thalles Tomazelli e prefeitos do consórcio Conisul solicitam destinação de emenda para aquisição de Castramóvel

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, participou na manhã de ontem (19), de uma reunião realizada por vídeo conferencia com o deputado estadual Márcio Fernandes e prefeitos integrantes do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios da Região Sul de Mato Grosso do Sul, sobre a destinação de emenda parlamentar para aquisição de uma unidade móvel de castração para cães e gatos.

“Solicitamos ao deputado, que destine uma emenda para a aquisição de um Castramóvel. Está é uma importante ferramenta para atender as demandas da cidade no que se refere aos animais domésticos (cães e gatos). Isso garante mais eficácia na criação e concretização de políticas públicas voltadas para os animais, evitando que muitos cães e gatos sejam abandonados nas ruas, logo que nascem”, afirmou Thalles.

Fonte: Prefeitura de Itaquiraí