O Corpo de Bombeiros de Guaíra foi acionado por volta das 05h00 da madrugada desta terça-feira (20) para combater um incêndio em uma edificação.

Conforme os bombeiro, o incêndio atingiu uma moradia na Rua A do bairro Santa Paula 2. Apesar do esforço da equipe no combate às chamas, o barraco acabou ficando destruído.

Não há informações sobre o que possa ter dado início ao incêndio.

Fonte: Ponto da Notícia