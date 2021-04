APÓS 7 DIAS INTERNADO NO PRONCOR DE CAMPO GRANDE, PREFEITO VALDOMIRO É RECEBIDO NOS BRAÇOS DO POVO

A demonstração de carinho pelo prefeito dos mundonovenses, sem dúvida foi marcante nas ruas de Mundo Novo, quando ele já com novo ânimo chegou, após tratamento na Capital do Estado, num período de 7 dias, em que esteve internado no Proncor. Palavras não faltaram às pessoas, e seus admiradores, ao retornar à Admirável Mundo Novo.

MUITA EMOÇÃO

A emoção foi grande ao ser recebido pelos amigos, depois deste dias em que ficou internado. Valdomiro, tomado de profunda emoção e com lágrimas, disse: “é uma demonstração de carinho. Deixando claro que não se trata de movimento político, aumentando consideravelmente nossa responsabilidade. Foi muita emoção com carreata e buzinaço e muita saudação por onde passaram estes amigos do coração.”.