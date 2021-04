Mundo Novo tem 13 altas no final de semana e volta a ter baixa de casos de ativos para covid-19

Nesta terça-feira (20) pela manhã, idosos a partir de 60 anos que não tomaram a 1ª dose podem se deslocar para o Salão Paroquial – início as 8h00

Mundo Novo voltou a ter uma baixa no número de pacientes ativos para a covid-19. Com 13 altas no final de semana (sexta, sábado e domingo), uma coleta enviada para o Lacen e um negativo (também pelo Lacen), o município está com apenas oito ativos e dois suspeitos.

Na vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde informou a volta da vacinação contra a doença. A segunda dose para idosos foram aplicadas na manhã desta segunda (19). Nesta terça-feira (20), idosos a partir de 60 anos que não tomaram a vacina podem se deslocar para o Salão Paroquial, no Centro da cidade, a partir das 8h00 para imunização na primeira dose.

Boletim Coronavírus 19/04/21 – Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 08

Recuperados – 1.314

Óbitos – 19

Geral – 1.341

Suspeitos – 02

Descartados – 1.893

Obs. Nenhum paciente está internado em hospital.

Monitoramento– 21

Residências – 09

Crianças – 03;

Idosos – 02;

Monitoramento Concluído – 7.376

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas recebidas – 4.039:

CoronaVac – 3.449 (2.553 primeira dose + 700 segunda dose + 196 a ser aplicada);

AstraZeneca – 590 (443 primeira dose + 157 a ser aplicada);

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 2.996:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 328;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.474 (autônomos)

Forças de Segurança – 48

População Vacinada 2ª dose – 700

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas – 4.039

Doses Aplicadas – 3.696

Trabalhadores da Saúde – 337 (1ª dose)

Idosos – 2.611 (1ª dose)

Forças de Segurança – 48 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 211 (2ª dose)

Idosos – 489 (2ª dose)

População Vacinada – 2.996 (1ª dose) + 700 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo