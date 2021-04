Traficantes colocam grama sobre carga de 11,6 toneladas de maconha, mas acabam presos no município de Itaquiraí

Traficantes tentaram disfarçar carga de 11,6 toneladas de maconha com grama, mas acabaram presos por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na tarde deste sábado (17), em Itaquiraí, extremo sul de Mato Grosso do Sul.

Conforme a polícia, três pessoas foram presas em flagrante. Além do caminhão caçamba, outro veículo que fazia o serviço de batedor foi apreendido na ocorrência.

Os criminosos foram encaminhados para a sede do departamento. Essa é a segunda maior apreensão de drogas do DOF neste ano.

Fonte: Midiamax