Senai de Naviraí retoma manutenção e entrega de respiradores hospitalares

Depois do sucesso da ação realizada no ano passado para consertar gratuitamente respiradores hospitalares que estavam estragados, o Senai retomou o trabalho de manutenção desses equipamentos. A medida busca contribuir com o combate à pandemia, que atualmente se encontra em estado crítico em Mato Grosso do Sul.

Segundo o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, em 2020 a iniciativa devolveu aos hospitais do Brasil mais de 2 mil respiradores consertados, sendo em Mato Grosso do Sul mais de 115 equipamentos reparados e prontos para uso. “Percebemos que agora, com essa nova onda da Covid-19, existia demanda para conserto de mais respiradores e entramos em contato com os hospitais do Estado. Já recebemos 41 respiradores e nossa expectativa é entregar já na semana que vem cerca de 10 equipamentos reparados”.

Os equipamentos recebidos são dos municípios de Campo Grande, Costa Rica, Camapuã, Naviraí e Três Lagoas.

SISTEMA FIEMS

O gerente do Senai Empresa, Thales Saad, ressalta que o trabalho é gratificante por saber que é possível ajudar diversas pessoas que precisam de cuidados especiais no tratamento da Covid-19. “Vemos que os casos de internações por conta do coronavírus vêm aumentando e é gratificante poder colocar nosso conhecimento à disposição para ajudar a salvar vidas”.

Além do reparo dos respiradores, o Sistema Fiems também colocou o Centro de Convenções Albano Franco à disposição da Prefeitura de Campo Grande. No local, podem ser vacinadas até 2 mil pessoas ao dia. Foi cedida, ainda, a estrutura do Clube do Trabalhador do Sesi e da Antiga Escola do Sesi, no bairro José Abrão, para contribuir com a vacina.

Fonte: Jornal do Conesul