ROTAM apreende Blazer com cigarros contrabandeados em Terra Roxa

Uma equipe da ROTAM de Toledo, em patrulhamento neste sábado (17), em uma estrada rural no município de Terra Roxa, ao cruzar com um veículo, reparou que mais dois veículos a aproximadamente um quilômetro de distância fizeram o retorno na via.

Diante da suspeita esta equipe iniciou um acompanhamento, percebendo que os dois veículos começaram a aumentar a velocidade e se distanciar da viatura, sendo necessário acelerar mais para poder alcança-los. Após um tempo de acompanhamento tático, foi possível alcançar uma GM Blazer branca, visivelmente carregada com cigarros.

De pronto, dois integrantes da equipe desceram da viatura e renderam o motorista da Blazer. Outros dois integrantes da equipe, iniciaram novamente um acompanhamento ao veículo que estava mais a frente, não conseguindo visualizar quais as características do veículo em fuga, após um tempo esse veículo entrou na rodovia BR-163 sentido Mercedes, esta equipe tentou alcançar o veículo, até as proximidades do rio Guaçu, mas não foi possível a abordagem.

Segundo a ROTAM, durante o acompanhamento tático na rodovia foi necessário usar alta velocidade para se tentar alcançar o veículo em fuga.

Diante do exposto, o veículo carregado com cigarro e um menor foram apreendidos e encaminhados para o pelotão da Policia Militar de Guaíra, e posteriormente o veículo foi levado para Receita Federal e o menor para Policia Civil de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia