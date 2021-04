Meteoro explode no céu durante transmissão ao vivo nos EUA

O apresentador Jay O’Brien estava fazendo uma transmissão ao vivo no Facebook, quando um meteoro “cortou” o céu na última segunda-feira (12). O repórter se assustou ao ver a explosão e afirmou no decorrer do vídeo que “o brilho, possivelmente, era um pedaço de lixo espacial queimando em órbita”. A passagem foi filmada em West Palm Beach, no Sul da Flórida (EUA).

Na verdade, O’Brien gravou o momento exato em que uma superestrela cadente – ou, em termos técnicos, um meteoro do tipo bólido – explodiu ao atingir as camadas mais densas da atmosfera da Terra. O momento também foi gravado por câmeras de segurança nas regiões de Jacksonville e Miami. Várias imagens estão circulando nas redes sociais.

Segundo a American Meteor Society, organização de pesquisa no campo de astronomia, foram relatados quase 300 avistamentos do meteoro. Nas Bahamas, moradores afirmaram que ouviram um barulho muito alto e sentiram suas casas tremer, situações comuns durante a passagem de um bólido. O estrondo é causado pela liberação de energia no momento da explosão.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.

Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h

— Jay O'Brien (@jayobtv) April 13, 2021