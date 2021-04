Mês de abril já é o 2º mais letal da pandemia e MS chega a 5.156 mortes por covid

Abril já é o 2º mês com maior número de mortes por covid em Mato Grosso do Sul, conforme o boletim divulgado neste sábado (17) pela SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Segundo os dados, nos primeiros 17 dias do mês, já foram 727 pessoas vítima do coronavírus. O número só é menor que o registrado em todo o mês de março, quando foram 1.069 óbitos. Até então, os meses mais letais, após março de 2021, haviam sido dezembro, com 588 mortes e janeiro, com 569 vítimas fatais.

Somente nas últimas 24 horas foram 58 novas mortes. Então, MS soma 5.156 óbitos registrados desde o início da pandemia. A última semana de março foi a mais mortal, com 375 óbitos em 7 dias, com média de 53 mortes por dia.

Os municípios que mais tiveram óbitos foram: Campo Grande (2.230), Dourados (380) e Corumbá (326). Por outro lado, Jateí é o único município que teve apenas 1 morte.

Casos

Conforme o boletim da SES, Mato Grosso do Sul chegou neste sábado a 236.087 casos confirmados de covid. Foram 1.077 novos casos confirmados em 24 horas. Assim como a semana mais mortal, a última de março também teve o pico de registros de novos casos, com quase 10 mil em 7 dias.

Abril já teve 20.489 casos confirmados da doença e é o 7º mês com maiior número de pessoas infectadas. Os primeiros são: Dezembro (34,7 mil), março (34 mil) e janeiro (27,2 mil).

Internações

Dessa forma, MS continua com alto número de pessoas hospitalizadas com covid. São 1.196 neste sábado, sendo que 538 estão em leitos UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e outros 658 estão em leitos clínicos.

Desse total, 820 estão internados pelo SUS (rede pública) e outros 376 estão em hospitais particulares.

Fonte: MIdiamax