Gravíssimo acidente na BR-272 entre Guaíra e Terra Roxa deixa três mortos

Um gravíssimo acidente foi registrado no início da noite deste sábado (17), na BR-272, trecho entre Guaíra e Terra Roxa.

Segundo as primeiras informações, a colisão aconteceu nas proximidades da Vila Guarani e envolveu dois carros, que colidiram frontalmente e uma motocicleta.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Guaíra foram acionados para atendimento às vítimas, mas em um dos carros, os dois ocupantes morreram. Já no outro carro, o condutor também entrou em óbito e o passageiro resultou com ferimentos graves.

O motociclista envolvido no acidente também teve ferimentos graves na batida. Os dois feridos, do carro e da moto, foram encaminhados pelo SAMU para a UPA em Guaíra.

A PRF esteve no local e fez os levantamentos. Os corpos das vítimas fatais, que ainda não tiveram identidade divulgada, serão encaminhadas ao Instituto Médico Legal. Em breve mais informações.

