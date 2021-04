Protocolado Projeto de Lei que visa um novo Parque Industrial em Guaíra

Nesta tarde de sexta-feira (16), o Executivo Municipal protocolou a Mensagem nº 019/2021, referente ao Projeto de Lei que autoriza a aquisição de imóvel para implantação do novo Parque Industrial.

Este é um projeto que, há mais de 30 anos, faz parte do anseio dos cidadãos guairenses. O planejamento para o espaço promete ser moderno e amplo, pois precisa atender as expectativas do Plano de Governo para a atual Gestão.

Guaíra será contemplada com obras do Governo do Estado, da União, e também as diversas do Executivo Municipal, que já estão em planejamento e/ou andamento. Um novo parque permitirá expansão e restruturação da sua infraestrutura, pois, atualmente, o parque existente encontra-se localizada no centro de uma área totalmente residencial.

Para o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Adriano Cezar Richter, “O nosso objetivo é realizar o maior fomento possível para a vinda de indústrias ao nosso Município. Com isso, a geração de emprego e renda será um bônus dessa grande conquista, fora o nosso próprio desenvolvimento local, que será totalmente elevado”, destacou.

O Vice-prefeito, Gileade Osti, ressalta; “Essa já era uma das grandes metas propostas no nosso Plano de Governo. Submetemos o projeto para análise e votação dos vereadores, esperamos que eles aprovem essa medida que virá para impulsionar de vez o desenvolvimento econômico em Guaíra”.

O procurador Jurídico do Município João Fernando Grecillo, salienta, “o projeto é o primeiro ato oficial do Governo para o avanço na aquisição do Parque Industrial. Estudamos juridicamente e minuciosamente e esperamos ter a aprovação”