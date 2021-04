Polícia Civil de Naviraí identifica adolescente infrator suspeito de furtar veículos

O Sig (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, identificou um dos adolescentes infratores responsáveis por diversos furtos a veículos em Naviraí.

De acordo com a polícia, após a identificação, os investigadores solicitaram que os responsáveis apresentassem o adolescente na delegacia. Aos policiais, o adolescente confirmou ser o autor dos furtos indicando também quem seria o outro adolescente que estava em sua companhia. Ele responderá em liberdade por ato infracional análogo a furto e, conforme prevê a legislação vigente, foi liberado após ser ouvido na presença dos pais.

A Polícia Civil ainda esclarece que para se evitar ser uma possível vítima de furto, é necessário ter atenção ao desembarcar dos veículos, sempre certificar que as portas estejam travadas. Medidas simples como esta faz com que a chance de ser vítima de furto nesta modalidade caia drasticamente. e A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.

Fonte: Jornal do Conesul