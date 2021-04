Perseguição e acidente na Ponte Ayrton Senna na manhã de sexta (16)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guaíra recuperou uma caminhonete roubada durante um assalto ocorrido na manhã desta sexta (16) em Marechal Rondon.

Por volta das 11 horas, policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um homem que conduzia uma GM Trailblazer na BR-163, mas ele não parou. A equipe iniciou um acompanhamento tático ao motorista, que fugia em alta velocidade e realizava ultrapassagens perigosas sobre a Ponte Ayrton Senna, colocando em risco a integridade física e a vida de outros usuários, motoristas e passageiros.

Após alguns minutos de acompanhamento, o motorista quase colidiu frontalmente com um caminhão, bateu na mureta da ponte e o veículo ficou imobilizado sobre a via. Ao abordarem o motorista, ele disse aos policiais que havia roubado a caminhonete junto com mais dois comparsas em um assalto a um casal, ocorrido na cidade de Marechal Cândido Rondon. Disse ainda, que levaria a caminhonete para o Paraguai, em Salto del Guaira.

Os policiais entraram em contato com o proprietário do veículo, que confirmou o assalto e inclusive reconheceu o homem, como sendo um dos participantes do assalto. Na ocasião, por volta das 9h30, ele e mais dois bandidos deram voz de assalto à mão armada ao proprietário e sua esposa. Enquanto dois criminosos fugiam com a caminhonete da família, um os manteve reféns.

Enquanto a Polícia Militar atendia a ocorrência do assalto à residência, foram informados da recuperação da caminhonete pela PRF. Apenas um assaltante foi preso.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a Polícia Civil para o registro da ocorrência. A caminhonete foi devolvida à família.

