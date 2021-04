KNN Idiomas será inaugurada neste sábado (17) em Mundo Novo

Na manhã deste sábado (17), será inaugurada a escola KNN idiomas na Rua Voluntários da Pátria, próximo à praça Oscar Zandavalli.

A escola possui 600 unidades no Brasil e algumas no exterior. Segundo a proprietária da KNN, Jordana Guimarães, as metodologias trabalhadas são diferenciadas onde os alunos conseguem aplicar a conversação em menos tempo, tendo um processo de aprendizagem mais dinâmico.

Jaqueline informou que já foram contratados sete munícipes para trabalhar na empresa, sendo mais três professores que ainda passarão pelo treinamento.