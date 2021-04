PSG perde para o Bayern, mas garante vaga na semifinal da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain está classificado para a semifinal da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o PSG até perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique, em casa, mas garantiu a classificação pelo número de gols marcados longe do seu estádio, já que venceu o jogo de ida, na Alemanha, por 3 a 2.

O tento decisivo do jogo foi marcado por Choupo-Moting, aos 40 minutos do primeiro tempo. Apesar de ter passado em branco, Neymar fez um bom jogo em Paris. O brasileiro parou em três grandes defesas de Neuer e carimbou a trave três vezes.

Na próxima fase, os franceses enfrentam o vencedor de Manchester City x Borussia Dortmund, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), na Alemanha. A ida foi 2 a 1 para os ingleses. O primeiro jogo da semifinal está programado para o dia 27 de abril.

O jogo – A primeira etapa foi bem movimentada no Parque dos Príncipes. Com o relógio marcando nove minutos, Mbappé fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Neymar, que bateu para difícil defesa de Neuer. Na sequência, o lance se repetiu. O brasileiro recebeu bom passe do francês, mas parou em mais uma ótima defesa do arqueiro rival.

E o duelo voltou a se repetir minutos depois. Dessa vez, o camisa 10 do PSG pedalou para cima da marcação e bateu no cantinho, porém Neuer pulou para espalmar. A bola ainda tocou na trave antes de ser afastada.

Já aos 36, o ex-santista deu um drible desconcertante em Coman e bateu com categoria no travessão. Três minutos depois, Mbappé puxou contra-ataque e encontrou Neymar livre. O brasileiro, então, tocou na saída do goleiro, mas acertou, mais uma vez, o poste.

E os tentos perdidos acabaram fazendo falta. Isso porque, aos 40, Choupo-Moting colocou os visitantes na frente. Alaba chutou rasteiro, Navas espalmou para o meio da área, e o atacante bávaro aproveitou para balançar as redes. Na sequência, quase saiu o segundo, mas Navas voou para fazer bela intervenção em arremate de Alaba.

Precisando de mais um gol para avançar, o Bayern partiu para cima no segundo tempo. Com dois minutos, Alaba arriscou de longe e tirou tinta da trave. Aos 16, Muller recebeu ótimo passe de Sané e ficou cara a cara com Navas, que abafou o chute.

Do outro lado, o PSG também assustou. Di Maria foi até a linha de fundo e cruzou para trás. Neymar, então, se atirou de carrinho, mas a bola passou a centímetros da sua chuteira.

Nos minutos finais, os visitantes pressionaram em busca de um tento salvador, mas não foi o suficiente para vazar a defesa parisiense, que garantiu a classificação.