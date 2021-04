PF e GOA encontram ‘garagem’ na Ilha Grande e apreendem embarcações com cigarros

No final da tarde desta terça-feira (13), no contexto da Operação Hórus, em patrulhamento aéreo de rotina na região do Parque Nacional da Ilha Grande, equipe policial composta por policiais federais e policiais civis do GOA/PCPR observou objeto suspeito em braço fluvial entrando na ilha e resolveu realizar pairado a baixa altura no local para lançar operadores táticos em fiscalização.

Ao chegar no local, os policiais desta eficiente ação integrada entre PF e PCPR encontrou garagem de embarcações clandestinas (duas de ferro e uma de fibra), equipadas com motor Yamaha 200hp e carregadas com aproximadamente 50.000 carteiras de cigarros paraguaios, acarretando um prejuízo estimado em R$ 350.000,00 ao crime organizado.

Os materiais ilícitos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para as diligências de praxe.

Fonte: Ponto da Notícia