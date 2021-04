Governo de Mundo Novo doou terreno para construção de nova Delegacia de Polícia Civil

O Governo de Mundo Novo doou um terreno, aprovado na Câmara Municipal, para a construção de uma nova unidade da Delegacia de Polícia Civil em Mundo Novo. O local, avaliado em quase R$ 300 mil, fica atualmente em anexo ao Estádio Municipal Cacildo Cândido Pereira, na Avenida JK, ao lado do Conviver Daudt Conceição.

A construção é um dos três investimentos que acontecerão no município através de convênio da Itaipu Binacional e o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Os valores ficam próximos dos R$ 5 milhões com a construção ainda da unidade do Corpo de Bombeiros e uma reforma da base do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Segundo o vereador Gildo Amaral, a nova delegacia custará R$ 1.488.000,00. O Corpo de Bombeiro (terreno já cedido, ao lado do Cei Monteiro Lobato – anexo a Prefeitura) custará R$ 2.033.249,31. Já a reforma do DF ficará em R$ 266 mil. A PMRdv, em Amambai, receberá R$ 1.200 mil, para ampliação e instalação da cobertura de pista de base operacional.

Visitas iniciais apontavam para o local onde funcionava o antigo Cacá, na Avenida Otaviano Côrrea, no bairro Vila Nova. A Polícia Civil, através do delegado João Cléber Dorneles, preferiu outra opção, apresentada posteriormente pelo Executivo municipal.

O prefeito Valdomiro, vice Rosária, vereadores e a Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do setor de Engenharia, trabalharam bastante na definição do local.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos