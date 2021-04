Polícia Militar de Eldorado prende homem por violência doméstica

Na noite de sábado (12/04), por volta das 19h, policiais militares lotados no 2º Pelotão de Polícia Militar de Eldorado, foram acionados via telefone de emergência (190), para atender uma denúncia de violência doméstica no centro da cidade.

De imediato uma guarnição de serviço deslocou até o endereço indicado e fez contato com a vítima, uma mulher de 30 (trinta) anos, a qual relatou que havia sido agredida por seu companheiro, um homem de 26 (vinte e seis) anos.

Segundo a vítima, o autor teria comprado bebida alcoólica e ingerido ao longo de todo o dia. Que por volta das 18h50min, quando já estaria embriagado, o casal iniciou uma discussão, momento em que a vítima acabou arrebentando uma corrente que estava no pescoço do autor, que ficou com raiva e desferiu um soco no seu olho esquerdo da vítima, causando-lhe uma lesão.

Diante dos fatos, a vítima foi encaminhada para receber atendimento médico necessário e o autor foi preso pela guarnição policial militar.

Fonte: Jornal do Conesul