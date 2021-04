Dourados tem final de semana com quatro tentativas de homicídios

O maior município do interior de Mato Grosso do Sul teve final de semana violento, com quatro tentativas de homicídio. Os crimes aconteceram em regiões diferentes da cidade e em um deles um homem foi atingido com cinco tiros de pistola calibre 9 milímetros.

Segundo informações até agora apuradas pelo a vítima estava na companhia de três amigos quando dois homens chegaram a bordo de uma moto, um indivíduo desceu e disse “ninguém corre”, e em seguida, efetuou os disparos que atingiram a cabeça, perna, costas e ombros.

O caso aconteceu no Bairro Estrela Porã e o homem foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado em estado grave ao Hospital da Vida.

Ainda no domingo (11), por volta de 00h45 um rapaz de 22 anos foi ferido com duas facadas nas costas. O fato ocorreu na Rua Girassol, Jardim Pantanal, em Dourados ele também foi socorrido e levado para o Hospital da Vida.

Os outros dois casos aconteceram na noite de sexta-feira, nos jardins São Pedro e Itália. Na primeira ocorrência, um rapaz de 23 anos foi atingido com um tiro na perna quando passava pela Rio Brilhante e a avenida Hayel Bon Faker.

Já no segundo caso, a vítima de 26 anos foi atingida com uma facada no abdome e foi encaminhada em estado grave pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital da Vida. A polícia esteve no local do crime, mas não encontrou o acusado e nem a arma usada na tentativa de homicídio.

