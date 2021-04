Detran-MS promove entrevista coletiva virtual sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro

A partir da próxima segunda, 12 de abril, passam a vigorar em território nacional uma série de mudanças no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), promovidas por meio da Lei 14.071, sancionada em outubro do ano passado.

São mais de quarenta alterações no Código que vão desde a validade da Carteira Nacional de Habilitação ao uso de cadeirinhas para crianças.

Pensando em detalhar o assunto e esclarecer as dúvidas dos usuários do sistema de mobilidade urbana do Estado, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) lançará o e-book Mudanças CTB 2021 e um hotsite com as principais alterações da Lei.

Para falar sobre este assunto, o Detran-MS realiza, nesta segunda-feira (12), às 9h, uma Entrevista Coletiva Virtual com o diretor-presidente, Rudel Trindade, as diretoras de Registro e Controle de Veículos, Loretta Figueiredo, de Habilitação, Lina Issa Zeinab e de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho.

Os veículos de imprensa interessados em participar da coletiva deverão enviar para o número 33670286, o nome do profissional designado e um número de WhatsApp para receber o link do google meet.

SERVIÇO:

Entrevista Coletiva

Apresentação das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Data: 12/04 (segunda-feira)

Horário: 9:00 horas

Via Google Meet

