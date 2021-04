Prefeitura de Naviraí instala ponto de ônibus coberto na Avenida Pantanal

A Prefeitura de Naviraí instalou um ponto de ônibus coberto, na Avenida Pantanal esquina com a Avenida Iguatemi. A estrutura foi construída com base metálica, mais resistente às intempéries e dotada de assento para que os usuários de transportes coletivos tenham mais conforto.

A instalação do ponto de ônibus foi determinada pela prefeita Rhaiza Matos e atende à Indicação nº 68/2021 de autoria do vereador Milton Alves de Carvalho (Miltão Motorista). A Gerência Municipal de Serviços Públicos executou a limpeza da área, instalou o ponto coberto e construiu calçada no local.

“Este é um dos principais pontos de embarque e desembarque de trabalhadores das indústrias, Usina Rio Amambai, Frigrorífico JBS, Bello Alimentos e de alunos da APAE. Identificamos a necessidade de instalação da estrutura coberta porque todos aguardavam suas conduções no relento, à céu aberto. O problema maior ocorria sempre nos dias de chuva e durante o sol escaldante”, justificou Milton ao defender sua reivindicação.

Ao vistoriar a implantação do ponto coberto, Miltão fez questão de agradecer publicamente ao Governo de Naviraí, o encaminhamento da Gerência de Obras e o trabalho executado pela equipe da Gerência de Serviços Públicos. “Agradecemos a prefeita Rhaiza Matos, os gerentes Jorge de Lúcia (Obras) e Hebert Rithyeli (Serviços Públicos) e suas equipes de trabalho. Quem ganha com o atendimento de nossa indicação é o povo e as pessoas que usam este transbordo para tomarem suas conduções diariamente”, afirmou o vereador Milton de Carvalho.

