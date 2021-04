Polícia prende traficante transportando 744 quilos de maconha em carreta no município de Naviraí

Uma carreta carregada com 744 kg de maconha foi apreendida no final da manhã de ontem, sexta-feira (09) por uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária), na BR-163, no município de Naviraí.

Por volta das 11h50m, uma equipe de policiais da PMR, deslocava pela BR-163 entre Naviraí e Juti, onde foi avistada uma carreta Scania 142H, de cor branca, placas de Dourados/MS, em atitude suspeita.

Os policiais fizeram a abordagem da carreta que era conduzida pelo motorista Cleber Araujo Lopes de 44 anos.

Ao ser abordado, o motorista acabou entrando em contradição quanto perguntado os motivos da viagem. Desconfiados que ele pudesse estar transportando algo ilícito, os policiais realizaram uma vistoria na carreta e encontraram na carroceria do veículo, 731 de tabletes de maconha em um fundo falso no assoalho.

Diante do flagrante, Cleber, informou apenas que seguiria para o estado de São Paulo onde ele reside e não deu mais detalhes sobre a carga de entorpecente.

Após receber voz de prisão, Cleber foi encaminhado juntamente com o veículo e a maconha para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, aonde ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Jornal do Conesul