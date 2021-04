Onevan de Matos agora é nome de rodovia

Foi sancionada a Lei 5.640, que denomina Deputado Estadual Onevan de Matos o trecho da rodovia MS-290, que liga o município de Naviraí até o entroncamento da MS-180. A nova norma, publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (7), é de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), em coautoria com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB).

HOMENAGEM AO DEPUTADO ONEVAN DE MATOS

Onevan de Matos nasceu em 1942 e faleceu no dia 13 de novembro de 2020. Mineiro, iniciou na política com o exercício de dois mandatos de vereador, em Jales, São Paulo. Em 1975, chegou em Naviraí, então Mato Grosso, para exercer a advocacia. Onevan foi responsável pela estruturação do partido de oposição ao Regime Militar na região Sul do Estado.

Em 1978, logo após a criação de Mato Grosso do Sul, foi eleito deputado estadual na primeira Legislatura, participando da elaboração da 1ª Constituição Estadual. No seu terceiro mandato, se licenciou para concorrer a prefeito de Naviraí, deixou a Assembleia Legislativa em dezembro de 1988 para assumir a prefeitura. Administrou o município com êxito, e foi eleito em 1998 pela quarta vez deputado estadual, tendo sido reeleito em 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.

Fonte: Jornal do Conesul