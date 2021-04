População ribeirinha de Itaquiraí recebe suporte e orientação sobre prevenção à Covid-19

Em mais uma ação de enfrentamento ao coronavírus, os profissionais da secretaria municipal de Saúde, realizaram na terça-feira (06), uma força tarefa para conscientização e prevenção à Covid-19, para os moradores do Porto Santo Antônio. Além das recomendações, foram realizados testes rápidos em algumas pessoas que estavam com sintomas semelhantes aos da Covid-19.

“Estamos trabalhando para evitar que os números de contaminados aumentem, precisamos salvar vidas, levar as informações sobre os cuidados que precisam ser adotados, principalmente, no momento em que estamos. Aproveito para agradecer também aos nossos valorosos profissionais de saúde, guerreiros e guerreiras que estão na linha de frente desse combate, muitas vezes deixando de estarem com suas famílias, para levar saúde aos 4 cantos do município”, declarou o vice-prefeito, Dr. Bruno.

“Essa é mais uma ação para enfrentar o coronavírus. Estamos indo ao encontro das pessoas que residem em áreas distantes, para levar informações sobre os cuidados e prestar os atendimentos necessários. Infelizmente, nem todos os cidadãos estão levando a sério a ameaça representada pelo Covid-19. Nosso intuito é alertá-los para a seriedade do problema. De nossa parte, estamos tomando todas medidas possíveis para evitar que mais pessoas se contaminem, mas se a população não colaborar, nossos esforços serão em vão”, afirmou o prefeito Thalles.