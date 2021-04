Retornando de Operação, forças policiais apreendem caminhão carregado com cigarros em Guaíra

Na manhã desta quarta-feira (07), ao retornarem de cumprimento de mandado de prisão na cidade de Marechal Cândido Rondon, policiais federais do NEPOM e policiais militares do COBRA/BPFRON observaram movimentação suspeita em estrada rural da região de Guaíra e imediatamente acionaram apoio aéreo do GOA/PCPR para fiscalizações de rotina da região.

Ao perceberem a iminente aproximação policial, os criminosos abandonaram caminhão abarrotado de cigarros Paraguaios às margens de mata fechada da região. Os contrabandistas não fugiram e não foram localizados.

Ao vistoriarem o caminhão MB 1113, as equipes encontraram aproximadamente 300 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai, que foram apreendidos. O prejuízo total é estimado de um milhão e quinhentos mil reais ao crime organizado.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia